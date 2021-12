Anticipazioni Un Posto al Sole, lite furiosa: è lei la causa di tutto

Le nuove anticipazioni di Un Posto al Sole rivelano una lite furiosa tra due protagonisti della soap: cosa succede? Scopriamo insieme

La storica soap napoletana, Un Posto al Sole, continua ad appassionare il pubblico di Rai Tre. Nelle puntate che vedremo prossimamente in onda, non mancheranno nuovi colpi di scena a Palazzo Palladini e non solo. Al centro della scena troviamo ancora l’incredibile vicenda sull’incidente della famiglia Petrone che è costata la vita al capostipite: Giancarlo.

Chiara è sempre più assalita dai sensi di colpa tanto da ritrovarsi quasi sul punto di rivelare tutta la verità sulla dinamica dell’incidente. Intanto Nunzio (Vladimir Randazzo) arriverà allo scontro con Franco Boschi. Quest’ultimo è preoccupato per il ragazzo: il Cammarota sembra essere sempre più preso dalla sua ex.

Dopo il duro scontro, Nunzio e Franco troveranno il modo per chiarirsi: le anticipazioni di Un Posto al Sole

Nunzio e Franco arriveranno allo sconto, anche se indirettamente, a causa di Chiara. Ma sarà proprio la Petrone a spingere il Cammarota a chiarire con il suo patrigno. Intanto, oltre a Chiara, Nunzio e Franco, al centro della scene nelle prossime puntate di Un Posto al Sole troveremo anche Speranza e Vittorio.

La nipote di Mariella è sempre più innamorata del piccolo Del Bue. Il ragazzo però farà di tutto per spingere Speranza nelle braccia di Samuel. L’aiutante chef di Caffè Vulcano è disposto a tutto pur di conquistare la studentessa ma Patrizio cercherà di scoraggiarlo. Intanto il figlio di Raffaele Giordano presto farà i conti con la presenza impetuosa di Alberto Palladini nella vita di Clara: i due ex trascorreranno insieme il Natale per il bene di Federico? Staremo a vedere.