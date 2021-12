Alessia Marcuzzi, la confidenza ai fan: quale progetto sta portando avanti

Molti ammiratori di Alessia Marcuzzi si chiedono quando lei tornerà in Tv: la presentatrice ha risposto sui social media spiegando quale progetto sta portando avanti in questo momento.

L’addio a Mediaset di Alessia Marcuzzi ha lasciato tutti di stucco: sembrerebbe che dietro questa sua scelta ci sia la volontà di poter gestire progetti in cui si possa riconoscere. Per il momento Amadeus non ha ancora fatto chiarezza riguardo il cast completo di Sanremo 2022, ma c’è la concreta possibilità che la conduttrice salga sul palco dell’Ariston.

Moltissimi ammiratori de La Pinella non aspettano altro che il ritorno sul piccolo schermo della conduttrice. Forse anche per questo, nel momento in cui Alessia Marcuzzi si è concessa sui social media alle domande dei propri fan, ha ricevuto un sacco di richieste riguardo i suoi impegni attuali e futuri nel mondo dello spettacolo.

Alessia Marcuzzi, cosa fa oggi? Il progetto fuori dalla Tv

Alessia Marcuzzi ha spiegato qual è il progetto a cui sta lavorando. È molto presa da più attività, che comunque ruotano intorno alle sue due aziende: Marks & Angels e Luce. La prima società l’ha avviata molti anni fa, quando ha deciso di fare anche l’influencer, e produce principalmente accessori.

Luce, invece, si tratta di un’azienda di cosmetici nata da poco. Alessia Marcuzzi si professa molto serena, e aggiunge: “Ho un gruppo di persone fantastiche che lavorano con me e che stimolano ogni giorno la creatività“. Questo per lei significa avere anche maggiore tempo da trascorrere in famiglia e con gli amici.