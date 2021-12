Addio Allegri, c’è il nome del sostituto: ribaltone in casa Juventus. I risultati scadenti di questa stagione potrebbero portare a Torino un top

La vittoria di ieri sera contro la Salernitana ha donato una boccata d’ossigeno alla Juventus. Tra i risultati scadenti di questo 2021 e l’inchiesta per le plusvalenze gonfiate, a Torino si respira un’aria pesante. Andrea Agnelli e Nedved potrebbero lasciare il proprio incarico la prossima stagione, dando il via ad un rimpasto societario davvero completo. Un ribaltone che potrebbe coinvolgere anche la guida tecnica della ‘Vecchia Signora’. Massimiliano Allegri è tornato alla base la scorsa estate con un ricco contratto quadriennale. Nonostante le difficoltà ipotizzate alla viglia non immaginava di ritrovarsi al sesto posto dopo quasi un girone e con un livello di gioco così basso. Anche lui è finito sul banco degli imputati e adesso è in discussione il suo futuro. Senza la qualificazione alla prossima Champions League la sua panchina potrebbe saltare.

Addio Allegri, c’è il nome del sostituto: sondaggio per Roberto Mancini

Nelle ultime settimane si era parlato con insistenza di Zinedine Zidane come candidato per guidare il Manchester United, ma dall’Inghilterra parlano di un sondaggio anche della Juventus. La verità è che i ‘Red Evils’ avrebbero puntato per il dopo Rangnick su Roberto Mancini. Il ‘The Telegraph’ riporta la notizia di un tentativo qualora dovesse fallire la qualificazione dell’Italia ai prossimi Mondiali. Il tecnico marchigiano potrebbe mollare il progetto azzurro se Macedonia del Nord o Portogallo/Turchia dovessero sbarrargli l’ingresso in Qatar. Un’esclusiva di queste ore dei colleghi di Calciomercato.it, però, riporta anche un timido sondaggio da parte dei bianconeri per il ct. Mancini avrebbe il physique du role per rilanciare un progetto al momento ai minimi termini.