WhatsApp, è possibile mentire sulla propria posizione: trucco assurdo! Molti utenti potrebbero usare questo escamotage

La tecnologia ci ha semplificato la vita. Questa è forse la frase più gettonata i riferimento al progresso ottenuto negli ultimi due decenni. Computer, tablet e smartphone sono diventati una vera appendice della nostra realtà. Ormai vivere senza sembrerebbe impossibile. Soprattutto i telefoni sono delle vere e proprie scatole nere, dentro cui contenere tutti i nostri dati, sempre a portata di mano. Tralasciando discorsi di natura sociologica, però, va anche ammesso che con questo incremento informatico ci sentiamo meno liberi. Una volta eclissarsi per qualche ora o giorno dal resto della comunità era assai semplice. Ora tra localizzazioni e dispositivi sempre in funzione, è quasi impossibile ritagliarsi una vera privacy. L’emblema di tutto questo potrebbe essere identificato con WhatsApp, utilissimo per comunicare con colleghi, parenti e amici e sempre a nostra disposizione.

LEGGI ANCHE >>> WhatsApp, l’ultimo aggiornamento rischia di bloccare tutto: come risolvere

LEGGI ANCHE >>> Netflix, brutte notizie: a dicembre arriva la stangata

WhatsApp, è possibile mentire sulla propria posizione: basta usare una speciale applicazione

E’ stato svelato un trucco che potrebbe però cambiare radicalmente il nostro modo di usare la piattaforma di messaggistica. Si può infatti ingannare il programma in merito alla nostra geolocalizzazione, non rendendo possibile far capire agli altri esattamente dove ci troviamo.

Stiamo parlando di un’applicazione denominata GPS Emulator, che ti mette a disposizione una mappa molto simile a quella di Google. Avremo a disposizione un puntatore attraverso cui scegliere un luogo qualsiasi dove ‘posizionarci‘. Prima di confermare questo luogo bisogna assicurarsi che l’app sia sincronizzata con WhatsApp. Dopo di che basta premere invio e il luogo prestabilito verrà indicato come quello in cui ci troviamo. Siamo sicuri che in molti non potranno fare a meno di usarlo.