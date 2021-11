Uomini e Donne, Gemma Galgani: le sue condizioni di salute dopo il Covid

nDopo aver contratto il Covid, Gemma Galgani, fedelissima dama di Uomini e Donne, ha fatto preoccupare i fan: come sta adesso

Nelle ultime puntate di Uomini e Donne si è avvertita molto la mancanza in studio di Gemma Galgani. L’acerrima nemica di Tina Cipollari ha dovuto prendersi una pausa perché risultata positiva al Covid. Ma colpita da una forma lieve, la dama torinese non avrebbe sofferto sintomi particolari ed oggi, dopo circa due settimane, può finalmente dirsi guarita: il suo ultimo tampone è risultato negativo.

Intanto, dopo le ultime puntate dove ha dovuto partecipare in collegamento video, Gemma è finalmente tornata in studio. Difatti, nella giornata di lunedì 29 novembre 2021, Maria De Filippi ha registrato una nuova puntata dove era presente anche la 71enne.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Uomini e Donne, dopo l’anoressia ex tronista rivela: “Mi toccava e diceva bleh” – VIDEO

Uomini e Donne, grande sorpresa per il rientro di Gemma Galgani: in studio un nuovo corteggiatore per la dama torinese

Gemma Galgani, dopo circa due settimane di collegamenti video, è finalmente tornata in studio: il suo ultimo tampone è risultato negativo. Appena rientrata la 71enne si è già data ad una nuova conoscenza. Per la Galgani il capitolo “Costabile” fa ormai parte del passato. A svelare l’arrivo di un nuovo corteggiatore per l’acerrima nemica di Tina Cipollari, è stato Lorenzo Pugnaloni.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE QUESTO>>> Uomini e Donne, Giorgio Manetti e Gemma Galgani: rivelazione pazzesca

Accusata più volte di tenere alla poltrona in studio più che ad una vera storia d’amore, a proposito della rottura con Costabile, il suo ex Giorgio Manetti ha dichiarato ai microfoni su SuperguidaTv: “Come oramai succede da oltre 12 anni, sembra che ogni volta ci sia un qualcosa che impedisce a Gemma di andare avanti e di uscire da quello studio“. Staremo a vedere se questa è la volta buona per la dama torinese.