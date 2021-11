Sonia Bruganelli, lutto per l’opinionista: “Ci mancherà tanto” – FOTO

Terribile lutto per l’opinionista del GF Vip 6, Sonia Bruganelli, che ne ha pubblicato una foto ricordo da bambina

“Da oggi papà avrai un amico in più li su con te. A noi qui giù, lui mancherà tanto. Doctor Laser per gli altri, per noi solo Francesco”. È questa la didascalia che Sonia Bruganelli ha usato per salutare il caro amico di famiglia, il dottor Parra, molto stimato nella città di Montecatini.

L’opinionista del Grande Fratello VIP 6 si è trovata di fronte alla perdita di un caro amico di famiglia, molto vicino al padre di quest’ultima.

Sonia Bruganelli, il lutto e la confusione creata dal post

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi)

Nonostante la didascalia del post fosse eloquente, qualche follower ha fatto le condoglianze per la scomparsa del padre. Un utente che segue la Bruganelli ha chiarito: “Incredibile la vostra totale incapacità di capire ciò che leggete. Non è morto il padre della Bruganelli, è morto il Dott Pier Francesco Parra, detto dottor Laser, il grande medico dei tennisti. Poichè anche il padre di Bruganelli è deceduto anni fa, la stessa Sonia gli sta dicendo che è stato raggiunto dall’amico si famiglia Parra”.

Pier Francesco Parra, infatti, è un noto medico sportivo che ha lavorato in diversi ambiti: tennis, basket, pallavolo ed anche con la Juventus. È per questo motivo che, ieri sera, durante la Coppa Davis l’Italia è scesa in campo a Torino col lutto al braccio.