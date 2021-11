Migranti tra Polonia e Bielorussia, TvBoy al Mudec: “L’Europa affronti la situazione”

È stata presentata alla stampa l'anteprima della mostra gratuita di TvBoy, lo street artist che è diventato famoso grazie ai suoi lavori per le strade di Barcellona e Milano che affrontano spesso i temi politici e di attualità (vedi il bacio tra Di Maio e Salvini) . La mostra raccoglie in uno spazio tutti i lavori dell'artista e si tratta della prima che ospita le opere di TvBoy. "Quello dei migranti è un tema molto nostro, che l'Europa deve risolvere una volta per tutte. Bisogna avere la sensibilità di capire che ci sono situazioni drammatiche, ci sono bambini che stanno morendo di freddo."