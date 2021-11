Il video della nube di fumo che copre il cielo di Livorno durante l’incendio in raffineria

Intorno alle 14.30 un grosso incendio è divampato in un settore in manutenzione della raffineria Eni di Stagno, una frazione al confine tra i comuni di Livorno e Collesalvetti. Intervenuti sul posto, i vigili del fuoco hanno domato le fiamme in poco tempo e sono in corso le operazioni di bonifica. Non ci sarebbero persone coinvolte.