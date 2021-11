Guerra di camorra, 19 arresti nei clan rivali a Torre Annunziata: in manette Valentino Gionta

Associazione mafiosa, estorsione aggravata dal metodo mafioso, porto e detenzione di armi da sparo. Queste le accuse a vario titolo nei confronti di 19 persone ritenute appartenenti ai contrapposti clan di camorra Gionta e Quarto sistema, di Torre Annunziata (Napoli). I carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Dda. Il Quarto sistema non avrebbe perdonato ai Gionta l’omicidio di Natale Scarpa avvenuto nel 2006. Così, per vendetta, il 6 maggio scorso avrebbe tentato di uccidere Giuseppe Carpentieri, genero del superboss Valentino Gionta.