GF Vip, un’altra giornata buia: questo non doveva succedere. Il reality di Canale 5 sta vivendo davvero il suo periodo più complicato

Un bel testa a testa ma anche un risultato netto. Il Grande Fratello Vip 6 si avvia a tagliare il traguardo dei suoi primi tre mesi e dovremo aspettare almeno fino a metà marzo per conoscere il nome del vincitore. Ma intanto settimana dopo settimana la situazione non cambia nonostante gli sforzi di Alfonso Signorini e degli autori.

I numeri degli ascolti tv relativi a lunedì 29 novembre hanno espresse un verdetto netto. La seconda puntata della fiction di Rai 1, Blanca, è stata vista da 5.377.000 spettatori pari al 24.08% di share. Invece su Canale 5 il GF Vip 6 che ha chiuso quasi all’1.30 di notte ha totalizzato 3.266.000 spettatori pari al 21.48% di share.

Cambierà qualcosa a gennaio? Non lo sappiamo ancora, ma sappiamo che la rete ha deciso di cambiare i giorni di programmazione del reality. Confermata la puntata serale del lunedì, ma la seconda della settimana sarà di giovedì perché il giorno successivo sono previste diverse fiction attesissime, compresa Viola come il mare con Can Yaman e Francesca Chillemi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Zelig, clamorosa decisione di Mediaset: pubblico senza parole

GF Vip, un’altra giornata buia: cosa è successo nelle altre sfide calde della giornata?

Cosa è successo nelle altre fasce della giornata? A vincere l’Access Prime Time ancora una volta è Amadeus con Soliti Ignoti – Il Ritorno: 5.330.000 spettatori per il 20.98%. Su Canale 5 invece Striscia la Notizia ha fatto registrare una media di 3.931.000 spettatori per uno share del 15.44%. Bene come sempre su Rai 3 Un Posto al Sole con 1.790.000 spettatori per il 7.05% e su La7 Otto e Mezzo con 1.610.000 spettatori (6.36%).

Nel Preserale invece su Rai1 L’Eredità ha messo insieme 4.779.000 spettatori con il 23.25%. Invece su Canale 5 Caduta Libera ha coinvolto 3.670.000 spettatori con il 18.45%.