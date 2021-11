La decisione dell’amatissimo protagonista sorprende tutti. Tornerà a casa dalla sua famiglia a Natale.

Ieri sera è andata in onda un’altra puntata del GF Vip 6, il programma condotti da Alfonso Signorini. Sono stati diversi i temi bollenti toccati durante la diretta, primo fra tutti il presunto flirt tra Alex Belli e Soleil Sorge. Tra i due sembra esserci molta intesa, non solo mentale. L’attrazione fisica è molto forte tra i due e la conferma la si è avuta nel corso del bacio che sarebbe dovuto essere finto perché teatrale. Ma alla fine teatrale è stata la reazione del pubblico e anche della moglie, Delia Duran.

L’amore al centro dell’attenzione, ma anche un po’ di solitudine e mancanza della famiglia. Sono passati ormai tre mesi dall’inizio dello show e in seguito alla notizia del presunto allungamento del programma, dopo Katia Ricciarelli e Manuel Bortuzzo, a voler tornare a casa per Natale è anche un’altra gieffina.

GF Vip 6, la decisione sorprende tutti: “A Natale torno a casa”

Carmen Russo ieri sera ne hanno parlato in veranda ed ha confidato ai coinquilini che molto probabilmente abbandonerà la Casa del Grande Fratello perché desidera passare le feste con Enzo Paolo Turchi e la loro figlia Maria. “Il discorso dell’allungamento probabilmente lo annunceranno presto. Per me basta così, sono quasi sicura. Non posso lasciare lui e la bambina da soli ancora. Cioè tre mesi va bene e sono tanti è. Parliamo di 3 mesi mica settimane”.

“Voglio passare il Natale con loro due. Noi non abbiamo nessun altro siamo noi. Poi io non ho nemmeno più l’entusiasmo delle dinamiche, di seguire, di fare, siamo stanchi tutti. Gli argomenti e tutto, noi li conosciamo già da un pezzo. A questo punto basta così dai”.