Le cattive notizie sono sempre dietro l’angolo per Charlene di Monaco: altra mazzata per la principessa.

Charlene di Monaco lo scorso 8 novembre ha potuto fare ritorno dalla sua famiglia. Il suo back home però sembra essere durato poco in quanto la principessa sembra essere sparita subito dopo. Ma dove si sono chiesti i sudditi. A rispondere ci hanno pensato fonti ufficiali le quali affermano che Charlene si sia spostata “vicino casa per trascorrere una convalescenza tranquilla per disintossicarsi da una dipendenza.

Quando Charlene è tornata a casa era impossibile non notare la sua eccessiva perdita di peso: “Non è stata in grado di mangiare cibo solido per oltre sei mesi a causa di tutti gli interventi chirurgici che ha subito. Ha assunto liquido solo attraverso una cannuccia, quindi ha perso quasi la metà del suo peso corporeo”.

Charlene di Monaco, altra mazzata per la principessa: da non credere

Dopo il nuovo allontanamento della principessa arrivano nuove indiscrezioni da corte. Il principe Alberto infatti ha deciso di ritirare i figli da scuola, optando per l’home schooling, la più comunemente chiamata DAD. Alberto di Monaco, in un’intervista a Paris Match, ha spiegato che la decisione è stata presa per via della mancanza della madre da parte dei gemelli.

Ma solo poco tempo fa erano trapelate indiscrezioni sul fatto che tra moglie e marito ci fosse una diversa visione sull’educazione dei figli. Charlene non amava l’idea che Jacques e Garbiella accompagnassero papà in giro per il mondo per impegni istituzionali. Lei vorrebbe che come tutti i bimbi i loro figli andassero a scuola, ma Alberto ha voluto imporre la sua posizione.