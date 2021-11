Calciomercato, Roma e Milan beffate: sfuma un grande obiettivo! Il tanto ambito centrocampista andrà probabilmente in Premier League

Il mercato di gennaio sta per arrivare e già da tempo le società si stanno muovendo per individuare i profili giusti. La maggior parte dei top team italiani ha bisogno di calciatori nello stesso reparto, ovvero il centrocampo. Juventus, Milan e Roma sono alla ricerca di un regista, di buon fisico e con buona gamba. Le tre squadra hanno motivazioni diverse ma la necessità è la medesima. Allegri deve sopperire ad un’assenza congenita, i rossoneri stanno pianificando il dopo Kessie, mentre la squadra di Mourinho deve innalzare il livello qualitativo della mediana. Al di là dei nomi degli svizzeri Xhaka e Zakaria, difficili da raggiungere per svariati motivi (economici e non), una pedina che metteva tutti d’accordo era Florian Grillitsch. L’austriaco dell’Hoffenheim è ormai da anni uno dei migliori nel ruolo da un paio d’anni in Bundesliga e a 26 anni sembra pronto al grande salto.

Calciomercato, Roma e Milan beffate: Grillitsch verso il Newcastle

La minaccia Newcastle su Grillitsch è sempre più incombente. Il club inglese acquistato dal fondo PIF, appartenente alla famiglia reale saudita (400 miliardi di patrimonio), è pronto a irrompere sul mercato di gennaio. L’ultimo posto in Premier League rischia di rovinare i piani futuri e nel girone di ritorno si cercherà di invertire la tendenza. Acquisti per 200 milioni sono già stati annunciati e il centrocampista dell’Hoffenheim rischia di essere uno dei primi. La società tedesca può liberarlo per poco meno di 5 milioni, visto che il suo contratto è in scadenza a giugno 2022. Il ragazzo era attirato da un’esperienza in Serie A ma di fronte ad un contratto così oneroso è pronto a dire di sì ai ‘Magpies’. Pioli e Mourinho dovranno guardare altrove per completare la propria rosa.