Beautiful, clamoroso ritorno: pubblico al settimo cielo

Beautiful, presto potrebbe esserci un clamoroso ritorno di fiamma: “C’è una possibilità che possa accadere di nuovo”

La seguitissima soap opera americana, Beautiful, non smette mai di stupire gli appassionati. Presto Steffy e Bill potrebbero tornare ad emozionare insieme i fan. A lanciare l’indiscrezione è stata Jacqueline MacInnes Wood (interprete di Steffy Forrester) attraverso un’intervista rilasciata a Soaps.sheknows.com.

Jacqueline ha sottolineato che i due personaggi, insieme, fanno venire fuori ognuno la parte nascosta dell’altro. In tanti infatti ricordano la grande alchimia che c’era tra Steffy e Bill ed il momento in cui la giovane stilista fu sorpresa nel letto con il suocero.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Anticipazioni Beautiful, Thomas fuori controllo: nuovi segni di squilibrio mentale

Beautiful, Steffy presto potrebbe mettere la parola fine al suo matrimonio con Finn per tornare con Bill: “E’ una soap e niente dura per sempre”

Dopo Liam e Bill, nelle puntate che stanno andando in onda in America, Steffy attualmente sta insieme al dottore Finn ma presto tra i due potrebbe esserci una battuta d’arresto. E come la storia della soap opera ci insegna, nessun legame è mai durato così a lungo per i protagonisti di Beautiful.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Uomini e Donne, Gemma Galgani verso l’addio? Reazione inaspettata

La stessa Jacqueline MacInnes Wood ha dichiarato: “C’è una possibilità che possa accadere di nuovo”, sottolineando che il suo personaggio adesso è molto felice nel suo matrimonio con Finn, “ma è una soap e niente dura per sempre“. Dunque il capo della Spencer Publications presto potrebbe riavvicinarsi alla giovane stilista.