Anticipazioni Uomini e Donne: Andrea Nicole fa la scelta, Maria si arrabbia

Durante registrazioni di Uomini e Donne del 30 novembre, le anticipazioni raccontano della scelta di due dame di Uomini e Donne, fra cui Andrea Nicole. Inoltre, una coppia annuncia il matrimonio ed un cavaliere lascia la trasmissione.

Come di consueto, a metà della settimana vengono registrate le puntate di Uomini e Donne: le anticipazioni rivelano che il 30 novembre è successo davvero di tutto in studio. A cominciare dalla scelta del tutto inaspettata di due dame del Trono Over fra le più amate in assoluto di questa edizione del programma.

Fra le perplessità dei presenti, soprattutto quelle di Armando e Gianni, Isabella Ricci ha deciso di chiedere a Fabio di lasciare lo studio insieme a lei. Nel frattempo, Angela e Antonio hanno fatto il loro ritorno nello studio Mediaset per annunciare che si sposeranno fra pochi giorni, ovvero il 17 dicembre.

Anticipazioni Uomini e Donne: l’incontro segreto di Ciprian

Le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e Donne rivelano che la vera protagonista in studio sarà Andrea Nicole. Maria De Filippi farà una ramanzina a Ciprian Aftim, che fra le altre cose ha scoperto dove abitava la sua dama ed è andata a trovarla a casa. I due hanno passato la notte insieme, e lei ha deciso di lasciare il programma insieme a lui.

Alessandro, il rivale di Ciprian, è rimasto letteralmente sconvolto. Ha scoperto tutto in studio, ed ha accusato i due di essere disonesti. Il vicolo delle news riporta che la trasmissione si è chiusa con la lettura della lettera di Luca a Roberta, dove spiega di voler abbandonare il programma. Il commento della dama è secco: “Non finisce così“.

Ecco alcuni delle interazioni fra Ciprian ed Andrea Nicole a Uomini e Donne: