Anticipazioni Uomini e Donne, notizia terribile per la tronista: il doppio rifiuto fa male. Puntata tesissima davanti a Maria De Filippi

Ci sarà ancora almeno una scelta prima di Natale e della pausa che prenderà il programma? Se lo chiedono con insistenza i fan di Uomini e Donne che stanno seguendo il percorso dei tronisti e sperano di emozionarsi di nuovo. Ma soprattutto sperano che questa volta la coppia regga, perché negli ultimi tempi sta succedendo di rado.

Le anticipazioni di Uomini e Donne legate alla puntata di oggi confermano che c’è una tronista in crisi. Perché se Andrea Nicole sta tirando dritta per la sua strada, anche se non ha ancora deciso, si annunciano tempi difficili invece per Roberta Ilaria Giusti, al centro della scena nel segmento odierno.

Ormai dovremmo essere a poche settimane dalla scelta, ma le carte per la ragazza si stanno complicando notevolmente. Oggi infatti ci sarà un doppio rifiuto che la manderà in crisi e Roberta dovrà chiarire molto sui comportamenti adottati nelle ultime settimane perché i conti non tornano.

Anticipazioni Uomini e Donne, il doppio rifiuto manda in crisi la tronista

Secondo le anticipazioni di U&D ci sono almeno due corteggiatori arrabbiati con la tronista. Luca infatti rifiuterà di uscire in esterna con lei, arrabbiato per il fatto che lei sta baciando troppe persone. Ma l’atteggiamento di Roberta farà infuriare anche Samuele che invece si lamenterà del mancato bacio in esterna.

Samuele infatti racconterà che l’esterna è andata diversamente da come l’aveva immaginata. Aspettava un bacio mai arrivato e per questo chiederà a Roberta una spiegazione. Le parole della ragazza non saranno convincenti e per questo Samuele deluso e in lacrime, abbandonerà lo studio del dating show di Maria De Filippi. E così la Giusti rischia di ritrovarsi senza nulla in mano.

Continua il suo percorso anche Matteo Ranieri che è tornato con il nuovo ruolo di tronista dopo essere stato corteggiatore. Per il momento le prime uscite con le ragazze non sembrano averlo soddisfatto, ma in fondo è anche arrivato da poco.