Anticipazioni Tempesta d’Amore, protagonista piange disperata: ha un tumore

Le anticipazioni di Tempesta d’Amore fanno sapere di una dolorosa scoperta da parte di una delle protagoniste: ha un tumore

Da lunedì 6 a venerdì 12 dicembre andrà in onda una nuova carrellata di episodi della soap opera tedesca Tempesta d’Amore. Come di consueto, i telespettatori italiani affezionati alla soap potranno guardare le nuove puntate su Rete 4 a partire dalle 19:50 subito dopo il TG4.

Le anticipazioni delle prossime puntate di Tempesta d’Amore riservano grandi colpi di scena, uno di questi è la scoperta di avere un tumore da parte di Ariane. La dark lady si sottoporrà ad una biopsia e i risultati danno un dato insperato: si tratta di un tumore maligno. Per esorcizzare la paura e lo sconforto, la Kalenberg ne parlerà con Erik. Tuttavia, a Rosalie puzzerà immediatamente la situazione pertanto cercherà di indagare rubando le cartelle cliniche della dark lady.

Anticipazioni Tempesta d’Amore, Florian ad un bivio: Maja o Erik?

Maja è incredula di fronte a Florian che dice di volersi allontanare, quest’ultimo è in un forte stato di confusione e non sa se avvicinarsi a lei o a suo fratello Erik. Proprio nel rapporto tra fratelli ci sarà un nuovo ultimatum: per salvare Erik, Florian dirà a Cornelius che ha 48 ore per lasciare l’albergo in cui alloggia.

Sarà Selina a svelare a Cornelius che Erik tenterà di tradirlo sulla questione degli alberghi termali, in accordo con Robert e Werner. Alla fine, Maja tornerà con Florian e scoprirà che è stato proprio lui ad avvisare suo fratello del piano dei Saalfeld.