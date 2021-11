Anticipazioni Love is in the Air, nuovo capitolo per Eda e Serkan: colpo di scena

Love is in the Air ritorna ad emozionare il pubblico di Canale Cinque con la seconda stagione: tutte le anticipazioni sulla nuova trama

È andato in onda ieri pomeriggio, lunedì 29 novembre, l’ultimo episodio della prima stagione di Love is in the Air. Subito dopo spazio alla nuova stagione. Eda e Serkan non si lasceranno nei migliori dei modi e per loro non sarà facile ricominciare. Difatti, i due protagonisti dovranno fare i conti con una donna che farà di tutto per dividerli ulteriormente: Aydan.

Quest’ultima non si farà alcun scrupolo con i due protagonisti della seguitissima soap turca. Quando saprà che dopo cinque anni di lontananza Eda e Serkan si sono rivisti, penserà ad un nuovo piano diabolico per allontanarli. Aydan chiederà così aiuto a Deniz Kolcu, nuova rivale della Yildiz.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Anticipazioni Beautiful, Thomas fuori controllo: nuovi segni di squilibrio mentale

Love is in the Air, Eda e Serkan ostacolati da Aydan: tutte le anticipazioni

La seconda stagione di Love is in the Air inizierà in uno spazio temporale diverso. Saranno trascorsi cinque anni da quando Eda e Serkan si sono detti addio. Ma ecco che le vite dei due protagonisti si incroceranno di nuovo. A questo punto interverrà Aydan: la suocera invadente farà di tutto per ostacolare suo figlio e la Yildiz.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE QUESTO>>> Uomini e Donne, Gemma Galgani verso l’addio? Reazione inaspettata

La donna teme che Serkan possa tornare a soffrire con la giovane ragazza. Sarà Deniz Kolcu a fare di tutto per conquistare l’architetto. Ma anche Eda avrà un nuovo ammiratore: Burak. L’uomo misterioso è il fratello di Deniz e come la ragazza, anche lui avrà lo scopo di dividere i due protagonisti della soap turca. Non ci resta che seguire le nuove puntate di Love is in the Air per scoprire tutte le novità sulla trama.