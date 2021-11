Amici 21, tremenda sospensione: cos’è successo – VIDEO

Continua lo sospensione per Mattia Zenzola, allievo ballerino di Amici 21: “Non hai capito niente”. Quando riavrà la maglia da Raimondo Todaro

Ancora brutte notizie per Mattia Zenzola. L’allievo ballerino di Amici 21, dopo la sospensione che gli ha impedito di prendere parte alla puntata di domenica 28 novembre, ancora non è stato riammesso dal suo insegnante Raimondo Todaro.

Una sospensione che oltre all’esibizione in puntata gli sarebbe costata la maglia e la partecipazione alle lezioni. Ma cos’ha portato il 34enne a prendere questo provvedimento nei confronti del suo allievo? Ebbene, dal suo punto di vista, Zenzola avrebbe avuto un atteggiamento poco rispettoso nei confronti del ballerino Umberto Gaudino.

Intanto, dopo la puntata di domenica 28 novembre, Mattia era convinto di essere riammesso e di ottenere nuovamente la maglia, ma così non è stato. Il 17enne, come è emerso dal daytime odierno, ha dunque cercato di spiegare al suo insegnante che non era sua intenzione risultare irrispettoso nei confronti di Gaudino. Ma ecco che Raimondo Todaro nuovamente chiarito la sua posizione.

Amici 21, Raimondo Todaro: “Non hai capito niente di quello che ti volevo dire”. Ecco quando Mattia Zenzola riprenderà la maglia

Il provvedimento disciplinare per Mattia Zenzola ancora non si è concluso. Nel daytime odierno, nel corso di un confronto con il suo allievo, Raimondo Todaro ha chiarito cosa lo ha portato a sospendere Mattia. Stando a quanto detto dall’insegnate di ballo, il 17enne non avrebbe rispettato la coreografia rifiutandosi di effettuare dei giri a sinistra. Ma non è tutto: Zenzola avrebbe chiesto a Umberto Gaudino di apportare delle modifiche alla coreografia mettendo i giri a destra anziché a sinistra.

A questo punto, dopo che il ragazzo ha continuato a cercare nuove giustificazioni, per Raimondo Todaro è stato inevitabile prolungare la sospensione. “Sei indifendibile”, ha chiosato l’insegnate del talent show di Mediaset. A far sbottare ulteriormente Todaro è stato il fatto che Mattia non avesse provato i salti a sinistra, credendo che la causa del provvedimenti disciplinare fosse un’altra.

“Per quanto mi riguarda, la maglia tu la riprendi quando farai almeno tre giri a sinistra sul piede sinistro. Quindi: se li fai adesso ti ridò la maglia adesso, se li fai domani mattina ti ridò la maglia domani mattina, se li farai a Natale la maglia la riavrai a Natale! E rimani con la maglia sospesa in casetta perché non hai capito niente!”, ha asserito Raimondo Todaro.