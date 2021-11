WhatsApp, l’ultimo aggiornamento rischia di bloccare tutto: come risolvere

L’ultimo aggiornamento di WhatsApp rischia di bloccare l’applicazione. Andiamo a vedere come risolvere il problema dovuto all’ultimo update.

Negli ultimi giorni WhatsApp Beta ha rilasciato un paio di aggiornamenti: : la versione 2.21.24.11 per Android e quella 2.21.240.14 per iOS. Entrambi gli update però sembrano creare problemi all’applicazione. Infatti molti utenti Apple hanno denunciato un bug che blocca immediatamente il servizio. Mentre per gli utenti di Andorid il bug avviene soprattutto per chi è in possesso di Android 12, impedendo quindi il normale funzionamento.

Fortunatamente risolvere il problema è semplicissimo. Infatti per Apple bisognerà eseguire i seguenti passaggi: TestFlight > Seleziona WhatsApp Messenger (o WhatsApp Business) > Build precedenti > Installa una build beta precedente. Per preservare le chat, però, gli utenti dovranno effettuare il backup prima dell’aggiornamento. Mentre invece per Android bisognerà semplicemente cancellare manualmente l’applicazione e installare la versione precedente con APK Mirror.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Netflix, sensazionale novità per gli utenti: accadrà tra pochissimi giorni

WhatsApp, in arrivo una funzione attesissima: cosa cambia

WhatsApp è sicuramente l’applicazione di messaggistica più famosa al mondo. Infatti sono oltre 2 miliardi gli utenti attivi all’interno del servizio di Meta. A breve un nuovo aggiornamento rivoluzionerà l’app e permetterà agli utenti una maggiore personalizzazione. Sono in arrivo su WhatsApp gli sticker personalizzati. Infatti ad oggi gli “adesivi” da usare in chat dovevano essere realizzati attraverso l’utilizzo di altre app, ma a breve questa funzione diventerà interna.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Netflix gratis, nel 2021 è ancora possibile? Scoprite come fare

Questo significa che a breve gli utenti potranno creare e modificare gli sticker all’interno dell’applicazione stessa. Si potrà quindi aggiungere una scritta o di un altro adesivo sino al taglio dell’immagine o all’aggiunta di un emoji. Così l’app sta rafforzando la sua posizione di leadership all’interno del colosso social Meta. Al momento l’aggiornamento è disponibile solamente per la versione Web. Ma a breve Meta lo aggiungerà anche per gli smartphone iOS e Android.