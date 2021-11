Valentina Ferragni a letto: “Da ieri non mi sento bene”. Le sue condizioni – FOTO

Valentina Ferragni a letto: “Da ieri non mi sento bene”. Le sue condizioni dopo un intervento alla fronte. Ne ha parlato su Instagram

Non è un momento molto positivo per Valentina Ferragni, la sorella della celebre influencer e moglie di Fedex, Chiara. Dal punto di vista della salute sta attraversando alcuni problemi di non poco conto che hanno fatto preoccupare tutti i suoi numerosissimi fan sui social. Su Instagram è stata lei stessa ad aggiornare sulle sue condizioni fisiche. Il tutto risale al 13 novembre, quando la ragazza si era dovuta sottoporre a un’operazione piuttosto delicata, dovuta ad un tumore maligno alla pelle.

Nelle sue foto aveva spesso mostrato questa “strana cosa” (come da lei definita) sulla fronte. Dopo le varie indagini diagnostiche si è appurato essere un carcinoma insolitamente presente su pazienti così giovani. La cicatrice dell’intervento, immortalata con alcuni scatti, sembrava la chiusura di una brutta storia e di un brutto periodo, finalmente alle spalle.

LEGGI ANCHE >>> Giulia Salemi sconvolta dal terribile lutto: “Non ci posso credere” – FOTO

LEGGI ANCHE >>> Silvia Toffanin, la settimana parte male: questa mazzata non ci voleva

Valentina Ferragni a letto: “Da ieri non mi sento bene”. Nella storia su Instagram spiega il motivo

Invece, purtroppo, da qualche giorno Valentina non sta particolarmente bene. Attraverso una recente storia su Instagram ha riferito di non sentirsi al top e di aver beccato l’influenza.

Da qualche giorno si sta riposando a letto e ancora è piuttosto provata da sintomi influenzali. Fortunatamente è stato scongiurato ogni rischio di Covid-19, visti i due tamponi molecolari negativi a cui è stata sottoposta. Semplice mal di stagione, quindi, che però non le permette di rimettersi alla grande.

“Da ieri non mi sento super bene. Ho tantissima tosse, mal di gola, raffreddore, un pochettino di febbre. Ma per fortuna no Covid (ho fatto due tamponi ed entrambi negativi). Dovevo partire stamattina per un lavoro in montagna ma non sono partita ovviamente. Ora tanto riposo“, ha spiegato. L’augurio di tutti i fan è che si possa rimettere nel minor tempo possibile. D’altronde sul piano della salute ha già ampiamente dato.