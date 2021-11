Uomini e Donne, ex dama insultata sui social per il suo fisico: la risposta

L’ex dama di Uomini e Donne è stata insultata per la sua forma fisica sui social. Secondo qualche commentatore, infatti, la sua forma estetica sarebbe frutto di qualche aiutino e tanti soldi. Ecco la risposta della diretta interessata.

Succede spesso che i commentatori sui social si scaglino contro il proprietario del profilo, spesso con insinuazioni poco piacevoli. È successo anche a Rosa Perrotta, ex dama di Uomini e Donne, che è stata insultata per la sua forma fisica dopo quasi un mese dal giorno del parto del secondogenito, Mario Achille.

Rosa, dopo aver lasciato la trasmissione Mediaset insieme a Pietro Tartaglione, aveva deciso di convolare a nozze nel 2019. La nascita del primo figlio e la pandemia di Covid hanno fatto posticipare la data delle nozze, che a questo punto potrebbe essere davvero molto vicina, anche se i due non hanno lasciato trapelare nulla.

Uomini e Donne, la risposta agli insulti di Rosa Perrotta

Ad una ventina di giorni dal parto, Rosa Perrotta si è voluta mostrare con un completo elegante sui social media. Ha spiegato: “Dopo 19 giorni e 56389273 farmaci

post parto esco dalla mia relazione ufficiale con il pigiama e mi do alla mia prima sistematina ufficiale“. In molti, però, non hanno gradito la foto.

Secondo alcuni utenti, infatti, l’ex dama di Uomini e Donne sarebbe ricorsa alla chirurgia estetica o comunque a cure molto costose per tornare in forma così in fretta: questo sarebbe il motivo in molti l’hanno insultata. Rosa Perrotta non ci è stata, e ha precisato: “Nessun chirurgo, solo abnegazione, sacrificio e forza di volontà“.

Ecco alcuni dei messaggi sul profilo Instagram di Rosa Perrotta e la sua risposta: