Uomini e Donne, colpo di fulmine per uno dei protagonista: lascia il programma

Non è la prima volta che accade, ma il protagonista di Uomini e Donne ha deciso di lasciare il programma perché ha trovato l’amore

Nella puntata di oggi, lunedì 29 novembre, di Uomini e Donne c’è stato un gran colpo di scena che ha visto protagonista Marcello Messina. Dopo Andrea Nicole e Biagio Di Maro, Maria De Filippi ha messo sotto i riflettori il cavaliere che, la scorsa settimana, ha avuto qualche diatriba con Armando Incarnato.

Una volta arrivato in studio, il cavaliere del Trono Over ha serenamente annunciato di voler lasciare il dating show perché ha trovato la donna che fa al caso suo. In particolare, la misteriosa donna è stata conosciuta qualche giorno fa grazie ad un appuntamento di lavoro per mostrarle una casa, in quando Marcello fa l’agente immobiliare. Tuttavia, non è finita lì perché il cavaliere, una volta rientrato in ufficio, l’ha chiamata: “Le ho detto non devo proporle degli appartamenti, devo proporle me”.

Uomini e Donne, colpo di fulmine per Marcello Messina: abbandona il dating show

Molto emozionato e quasi incredulo per l’incontro fatto, Marcello ha raccontato della risposta che la donna le ha dato che le ha ricordato delle parole che soltanto sua madre gli ha detto prima d’ora: “Mi ha scritto ‘non ti farò pentire della scelta fatta. Sarò io adesso a prendermi cura di te e a coccolarti’. Forse solo mia madre mi aveva scritto un messaggio del genere. Ritengo di essere fortunato e di aver preso la decisione giusta”.

Tutto ciò ha inevitabilmente scaturito delle polemiche da parte degli opinionisti, Gianni Sperti e Tina Cipollari che hanno asserito: “È incredibile la velocità dell’innamoramento. Lui lascia il programma per una donna che gli ha scritto questo messaggio”.