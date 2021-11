Uomini e Donne, dopo l’anoressia ex tronista rivela: “Mi toccava e diceva bleh” – VIDEO

Ex tronista di Uomini e Donne lancia il box delle domande su Instagram e rivela: “Mi ha lasciata dicendomi che io non ero niente se non grazie a lui”

L’ex corteggiatrice e poi tronista di Uomini e Donne, Veronica Burchielli, è tornata su Instagram con il box delle domane. Qui l’influencer ha deciso di rispondere, senza veli, a tutte le curiosità dei 232mila followers. Tra le tante domande e risposte una in particolare ha sorpreso tutti.

Veronica in passato ha sofferto di anoressia e un utente su Instagram le ha chiesto se l’aumento di peso, adesso, fosse una conseguenza del difficile periodo che ha dovuto superare. “Quando ero sottopeso una persona che mi piaceva da matti, mi aveva detto che non gli piacevo fisicamente, non lo attraevo e non provava niente. Mi toccava e diceva ‘bleh’. E poi mi ha lasciata dicendomi che io non ero niente se non grazie a lui”, ha chiosato l’ex tronista.

Veronica Burchielli, ex tronista di Uomini e Donne, rivela: “Sto lavorando molto per modificare la mia massa corporea”

Dopo aver sofferto di anoressia, Veronica Burchielli ha recuperato sfiorando anche gli 80kg. Ad oggi l’ex tronista ha rivelato che sta lavorando molto su se stessa per “modificare la sua massa corporea”. Ma non è tutto, i suoi racconti servono da sprone anche a quelle persone che attraversano i suoi stessi problemi.

Difatti, nei direct Veronica ha ricevuto un messaggio davvero toccante. A scriverle è stata un utente che le ha confessato: “Qualche estate fa ho sofferto di binge eating e ho messo su tanti chili. Tutto per colpa dello stress, dei giudizi degli altri ecc.. Tu mi di dai una forza incredibile. Grazie per quello che fai, perché senza nemmeno accorgertene dai un auto a chi come me vive nell’insicurezza per colpa dei giudizi altrui”.

Non è mancata la risposta di Veronica: “Grazie a voi! A quelle come te! Quella parte buona del web che ha preso le mie debolezze e mi ha aiutata a renderle le mie forze! Ci lavoreremo insieme“. Infine l’ex tronista ha rivelato che all’età di 15 anni è stata molestata da un personal trainer. Un episodio che ha confessato per la prima volta ieri sera ad una persona, ed oggi sul web.