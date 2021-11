Silvia Toffanin, la settimana parte male: questa mazzata non ci voleva. Un risveglio complicato per la conduttrice Mediaset

Non ci sarebbe domenica senza i talk show, non ci sarebbe lunedì senza controllare come sono andato gli ascolti tv e capire cosa ha fatto battere il cuore al pubblico a casa. Ora che sono arrivati i dati, possiamo dire che è stata un’ottima giornata per la Rai e un po’ meno per Mediaset che fino ad ora aveva spesso superato la concorrenza.

Ma, sarà per la curiosità di vedere se Maria Venier tornava tutta intera in studio oppure ancora incerottata dopo l’ultima puntata di Domenica In, il pubblico ha premiato lei e Francesca Fialdini. Domenica In infatti ha fatto registrare 3.340.000 spettatori (20%) nella prima parte e 3.147.000 spettatori (19.7%) nella seconda parte fino alle 17:03. Subito dopo, Da Noi… A Ruota Libera è stato seguito da 2.525.000 spettatori pari al 15.1%.

Invece su Canale 5 la nuova puntata di Amici è stata seguita da 3.196.000 spettatori (19.5%). Verissimo ha messo insieme 2.472.000 spettatori (15.8%) nella prima parte a partire dalle 16.29 e 2.519.000 spettatori (14.7%) nella seconda parte fino alle 18.40. Quindi non una giornata da ricordare per Silvia Toffanin.

Silvia Toffanin, la settimana parte male: vittoria su tutta la linea della Rai

Vittoria Rai anche in prima serata. Su Rai1 l’appuntamento finale di Cuori ha catalizzato 4.341.000 spettatori pari al 20.1% di share. Su Canale 5 invece All Together Now – La Musica è Cambiata ha messo insieme 2.260.000 spettatori con uno share dell’11.5%. Bene anche su Rai3 Che Tempo Che Fa che nella prima parte ha totalizzato 2.795.000 spettatori (11.6%) e nella seconda 1.993.000 spettatori (10.3%).

E ancora, nell’Access Prime Time su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno è seguito da 4.978.000 spettatori, cioè il 20.6%. Su Canale 5 Paperissima Sprint invece 3.129.000 spettatori con il 12.9%. Infine nel Preserale su Rai 1 L’Eredità Weekend è stato seguito da 4.221.000 spettatori con il 20.4% e su Canale 5 Caduta Libera! Il Weekend da 3.274.000 spettatori (16.1%).