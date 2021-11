Sanremo, annuncio choc di una leggenda dell’Ariston: “Non so se arrivo a Natale”

Nella giornata di ieri l’annuncio di una leggenda di Sanremo ha lasciato a bocca aperta i telespettatori: si teme per le sue condizioni di salute.

La domenica sera Rai oramai è il palcoscenico di ‘Che Tempo Che Fa‘. Il talk show condotto da Fabio Fazio appassiona milioni di telespettatori con i suoi celebri ospiti. Nella puntata di ieri il presentatore ha fatto una chiacchierata anche con una vera e propria leggenda di Sanremo: Ornella Vanoni. La conversazione con la cantante però non è partita nel migliore dei modi, visto che Ornella ha esordito ironizzando: “Non so se arrivo a Natale“.

Fabio Fazio di tutta risposta ha affermato: “Che bell’inizio di conversazione“. Il conduttore Rai è apparso divertito dall’esordio della Vanoni. La cantante ha poi rivelato le sue sofferenze: “Sto promuovendo 3 cose insieme e non sto capendo un tubo!“. Ornella ha poi spiegato meglio la sua affermazione al conduttore, dichiarando: “Ogni giorno lavoro per fare promozione, un disco e un film in uscita. In Italia la promozione è gratis, non si guadagna niente. Non ho mai lavorato tanto, sono affaticata“.

"Non so se arrivo a Natale!" Inizia così la conversazione con @OrnellaVanoni a #CTCF ❤️@fabfazio pic.twitter.com/RGeacLV0q5 — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) November 28, 2021

Nel corso della sua intervista a Che Tempo Che Fa, Ornella Vanoni ha dispensato diverse perle. La cantante ha rivelato di essere molto affaticata proprio a causa della promozione del suo nuovo album. Inoltre da Fabio Fazio ha poi dichiarato come può essere bello invecchiare affermando: “Ritengo che invecchiare sia bello soltanto se tiri fuori quel lato che hai sempre tenuto nascosto, cioè quello infantile. Il lato infantile ti sorregge, ti fa ridere, ho una bolla piena di risate che zampilla come la voce di Orietta Berti“.

Fazio ha poi ricordato alla cantante l’imitazione di Virginia Raffaeli. L’artista così ha risposto: “Per un anno mi ha rovinato la vita. Mi dipinge come una vecchia rincoglionita, una maniaca sessuale“. Mentre sulla collaborazione con Colapesce e Dimartino la cantate ha rivelato: “I tristi toy boy: la loro cifra è la tristezza, è una grande trovata. Adesso li so anche distinguere“. Infine il presentatore parlando d’amore ha definito spudorata Ornella, che di tutta risposta ha ironizzato: “E che vuol dire? Forse smutandata“.