Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso su tutte le furie: “Ci prendi in giro?”

Durante la puntata di Pomeriggio Cinque del 29 novembre, Barbara D’Urso ha avuto un duro scambio in chiusura dell’intervista a Micheletti. Ecco cosa è successo e qual era l’argomento di discussione che alla conduttrice sta a cuore.

Durante la puntata di Pomeriggio Cinque del 29 novembre, Barbara D’Urso ha invitato in studio Giorgio Micheletti il conduttore della trasmissione sportiva in cui la giornalista Greta Beccaglia è stata molestata da un tifoso dopo Empoli-Fiorentina. Il confronto con gli ospiti in studio è stato davvero molto difficile.

Giorgio Micheletti ha fatto fatica ad esprimere la sua opinione, mentre gli altri ospiti condannavano senza esclusione di colpi quando da lui fatto. Dopo l’aggressione fisica della sua collega, infatti, lui ha commentato: “Lascia perdere“. Ha spiegato di aver detto quelle parole perchè non voleva che la collega andasse a litigare con delle persone violente.

Pomeriggio Cinque, il confronto fra D’Urso e Micheletti

Barbara D’Urso, durante la puntata di Pomeriggio Cinque, ha spiegato che lo “scivolone” del collega consiste nel non aver interrotto la trasmissione per spiegare che quanto era successo era inaccettabile. Da parte sua Micheletti ha confermato di vedere la collega Greta Baccaglia come una figlia, e di aver effettivamente sbagliato a gestire la situazione.

Nella parte finale del confronto, Micheletti si è arrabbiato ed anche un po’ commosso, ed era sinceramente dispiaciuto per gli avvenimenti. Si sentiva anche attaccato ingiustamente, dunque ha voluto precisare che, anche se era al centro della ribalta mediatica, non era lui l’aggressore della collega. Barbara D’Urso ha subito replicato: “Ci mancherebbe altro!“.

Se fosse stato lui il molestatore, la conduttrice ha voluto precisare che non le avrebbe nemmeno rivolto la parola e non l’avrebbe invitato in studio. Lui, però, si è evidentemente sentito messo sotto processo ed al livello di chi ha aggredito la collega. A quel punto, la conduttrice ha replicato: “Ci prendi per stupidi e millantatori… Sono stata chiara“.