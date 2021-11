Oggi il bambino in foto è una star del rock italiano: lo avete riconosciuto?

Il bambino nella foto oggi è una star del rock. In pochi lo hanno riconosciuto a una prima occhiata.

Il bambino nella foto è nato a Zocca il 7 febbraio 1952. Il nome gli è stato dato dal padre in omaggio a un omonimo compagno che nel periodo di prigionia in Germania durante la seconda guerra mondiale gli salvò la vita.

La passione per la musica gli viene trasmessa dalla madre che decide di iscriverlo subito a scuola di canto dal maestro Bononcini. A 13 anni vince l’Usignolo d’oro mentre a 14 anni entra a far parte del suo primo gruppo musicale, un quintetto chiamato “Killer”.

Oggi il bambino in foto è una star del rock: lo avete riconosciuto?

Gli anni passavano e quel bambino iniziava a diventare l’idolo di tantissimi ragazzi. Infatti, dall’inizio della sua carriera nel 1977 ha pubblicato 34 album e venduto quasi 40 milioni di dischi primato che lo rende uno degli artisti italiani di maggiore successo.

Detiene il primato di essere stato primo in classifica degli album più venduti in Italia in cinque differenti decenni. La rivista Rolling Stone Italia considera il suo album Bollicine il disco italiano migliore di sempre mentre il brano Albachiara è stato votato come la canzone italiana più amata dal 1975 al 2020. Adesso forse tutti avranno capito che quel bambino nella foto non è altro che Vasco Rossi, la rockstar italiana più famosa e amata di sempre.