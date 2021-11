Norme anti-covid: a Roma controlli nelle vie dello shopping

Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza a Roma nelle vie dello shopping per controllare il rispetto della normativa anti-covid. Le forze dell'ordine hanno sciolto 5 assembramenti lungo l'area che va da piazza del Popolo al Tridente, passando per via del Corso. Controllate, in tutto, 242 persone e 5 esercizi commerciali. Nel quartiere Prati, altra area ad alta vocazione per gli acquisti del weekend, controllate 88 persone e 17 esercizi commerciali. I controlli continueranno durante tutta la settimana, così come disposto dalla questura in seguito alle direttive del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica.