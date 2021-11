Netflix, brutte notizie: a dicembre arriva la stangata. La piattaforma streaming rovina il Natale si suoi abbonati, decisione inattesa

Il secondo e ultimo capitolo per la stagione 5 de La casa di carta, quella finale, ma anche la nuova stagione di Stranger Things e molto altro. Tutto questo arriverà su Netflix a partire dal 1° dicembre 2021 ma non è questa l’unica novità in bista per la piattaforma streaming.

Netflix infatti ha deciso in modo unilaterale di aumentare il prezzo dei suoi abbonamenti proprio dal mese di dicembre. Un regalo di Natale inatteso e anche sgradito per gli abbonati che dovranno rifare i loro conti.

I tre abbonamenti previsti al momento della sottoscrizione costano 7,99 euro per la variante base attaccata ad uno schermo, 11,99 euro per due schermi e 16,99 euro per quattro schermi. Quello che cambierà sono i due abbonamenti più cari: quello ‘standard’ passerà da piano 11,99 euro a 12,99 euro (+8,3%) e quello ‘premium’ che passa da 16,99 euro a 18,99 euro (segnando un +12,5%). Non cambierà invece nulla nella fruizione dei contenuti.

Netflix, brutte notizie: a dicembre però arrivano alcune delle serie più attese

Quali sono le novità in arrivo su Netflix a dicembre? Dal giorno 3 il secondo volume di La casa di carta 5, il gran finale della serie tv spagnola che è diventata un culto in tutto il mondo. E ancora, la seconda stagione di The Witcher, la serie fantasy che prima di Bridgerton e Squid Game era la più vista di sempre. Ma anche Cobra Kai 4

Tutte le serie tv su Netflix a dicembre 2021:

Lost in Space 3 (1 dicembre)

Archer 12 (1 dicembre)

New Amsterdam 2 (1 dicembre)

The 100 7 (1 dicembre)

Coyotes (2 dicembre)

La casa di carta 5 Volume 2 (3 dicembre)

Jurassic World: Nuove avventure 4 (3 dicembre)

Titans 3 (8 dicembre)

The Sinner 3 (9 dicembre)

Aranyak, Stagione 1 (10 dicembre)

How to Ruin Christmas 2 (10 dicembre)

Saturday Morning All Star Hits! (10 dicembre)

The Hungry and the Hairy (11 dicembre)

Elite, Storie brevi per Natale 2 (15 dicembre)

Decoupled (17 dicembre)

Fast & Furious: Piloti sotto copertura 6 (17 dicembre)

The Witcher 2 (17 dicembre)

Bulgasal: Anime immortali (18 dicembre)

È successo a Oslo (19 dicembre)

Emily in Paris 2 (22 dicembre)

The Silent Sea (24 dicembre)

Gli ansiosi (29 dicembre)

Kitz (30 dicembre)

Cobra Kai 4 (31 dicembre)

Stay Close (31 dicembre)

Docuserie

La casa di carta: Da Tokyo a Berlino, Volume 2 (3 dicembre)

Voir (6 dicembre)

È O AMOR: La famiglia Camargo (9 dicembre)

Stories of a Generation – con Papa Francesco (25 dicembre)

Sulla scena del delitto: Il killer di Times Square (29 dicembre)