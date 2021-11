Ipotesi quarta dose, Locatelli: “Non si può escludere. Ma i vaccinati sono protetti”

“Non si può escludere” una quarta dose del vaccino anti-Covid nel prossimo futuro. Lo ha detto a Sky Tg24 Franco Locatelli, coordinatore del Comitato tecnico-scientifico e presidente del Consiglio superiore di Sanità.

LEGGI ANCHE: Trattato Italia-Francia: cosa prevede l’accordo tra Draghi e Macron

La scoperta di Omicron ha riaperto la partita contro il Covid, che sembrava quasi chiusa con la speranza che le terze dosi sarebbero riuscite a tenere a bada la letalità del virus. Della nuova variazione si sa ancora ben poco ma secondo Locatelli e altre personalità scientifiche italiane non bisogna preoccuparsi. I vaccinati “sono protetti. Ad oggi Messina variante si è dimostrata resistente all’effetto dei vaccini”. Secondo Locatelli bisogna andare avanti con la terza dose, che “per contrastare anche la variante Omicron è necessaria”. La variante va “tenuta sotto controllo” e non bisogna “né sottovalutare né drammatizzare”. Sull’aggiornamento dei vaccini inoltre, si è detto “castro, ma quelli che abbiamo sono largamente efficaci”.

Mantovani: “Aggiornare i farmaci richiede tempo, andare avanti con i richiami”

Della stessa opinione è Alberto Mantovani, direttore scientifico di Humanitas che ritiene che i vaccini saranno efficaci anche con Omicron, ma non esclude la quarta dose. Inoltre, “aggiornare i farmaci – dice in un’intervista a La Stampa – richiede tempo, è importante andare avanti col richiamo”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Variante sudafricana, Pregliasco a iNews24: “Temiamo che possa sfuggire al vaccino ed essere più contagiosa”

Anche Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive del policlinico San Martino di Genova, ritiene ormai plausibile l’ipotesi della quarta dose e che prima di allarmarsi sull’efficacia dei vaccini vada studiata la nuova variante: “Sicuramente faremo una dose di richiamo nel 2022, ragionevolmente a 12 mesi dalla terza, non tra 6 mesi”, ha spiegato a Un giorno da pecora. Sulla variante Omicron afferma: “È giusto preoccuparsi e quindi studiare analizzando i campioni. Ma non bisogna essere terrorizzati. Credo che si deva tenere la barra dritta. Le varianti crescono dove non vengono fatti i vaccini, la risposta alle varianti è quella che stiamo dando noi, vaccinando con prime dosi e proseguendo con le terze somministrazioni”.