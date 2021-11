Ex Grande Fratello e Isola dei Famosi confessa: “Sono stata picchiata”

L’ex concorrente del Grande Fratello e dell’Isola dei Famosi ha svelato ciò che è accaduto anni fa in cui è stata vittima di violenza

L’ex concorrente del Grande Fratello ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria, non ha mai nascosto di essere stata vittima di bullismo. Questa mattina, lunedì 29 novembre, Eleonora Daniele a Storie Italiane ha lasciato largo spazio all’argomento del bullismo e delle persone vittime di violenza.

Vladimir Luxuria racconta a Storie Italiane: “Sono stata colpita e picchiata”

Un tema molto delicato che Vladimir Luxuria fa anche suo: il bullismo. L’attivista è sempre stata in prima linea contro ogni forma di violenza essendone stata per prima vittima. Ad Eleonora Daniele, infatti, ha raccontato: “Sono stata colpita e picchiata, ho portato a lungo i lividi sul corpo. Consideravo le mie cicatrici delle medaglie alla resistenza. Sono una che ha saputo resistere”.

L’ex naufraga ha fatto un’attenta e giusta riflessione: “Esistono i pugni dati con le pani, ma anche quelli dati con le parole, non sottovalutiamo il peso delle parole, perché le parole possono essere come le pietre”. In fine, ha chiosato indicando le due mamme in studio: “Chi ti insulta si fa una risata e la cosa finisce così. Ai bulli io vorrei far vedere le lacrime di queste mamme”.