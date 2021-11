La giornalista Greta Beccaglia molestata violentemente in diretta da un tifoso

Identificato l'uomo che il 27 novembre, dopo Empoli-Fiorentina, ha violentemente molestato la giornalista Greta Beccaglia. Secondo il commissariato di Empoli, sarebbe un tifoso della Fiorentina. Conclusione cui la polizia è giunta incrociando il video della molestia con le telecamere di sicurezza e i dati dei tornelli dello stadio. Beccaglia era impegnata in una diretta per Toscana Tv, quando è stata colpita da un violento schiaffo sul sedere. Polemiche anche per la reazione del conduttore in studio, che ha inizialmente liquidato il grave episodio con un "non te la prendere."