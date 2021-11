GF Vip 6, c’è il nome del nuovo eliminato: pubblico esterrefatto

Spunta sui social il nome del nuovo concorrente eliminato dal GF Vip 6. Il pubblico rimane senza parole: tutti i dettagli sull’ultima indiscrezione.

Cinque donne sono in nomination dopo la 22esima puntata del GF Vip 6. Infatti sono a rischio eliminazione: Carmen Russo, le principesse Lucrezia e Clarissa Selassié, Manila Nazzaro e Soleil Sorge. La concorrente meno votata uscirà dalla casa più spiata dagli italiani. Stavolta però non ci sarà nessun biglietto in grado di salvare le personalità in nomination. Infatti Miriana Trevisan sfruttò il privilegio nel corso dell’ultima puntata.

Sui social sono spuntati i primi sondaggi per vedere l’opinione dei telespettatori a casa. Dalle prime proiezioni sembrerebbe in grande difficoltà Manila Nazzaro. Infatti l’ex Miss Italia sarebbe la meno votata nei sondaggi spuntati su Twitter. Andiamo quindi a vedere i risultati dei tre profili specializzati: Forumfree, RealityHouse e TeleGFVIPoff.

GF Vip 6, Manila Nazzaro vicino all’eliminazione: i risultati dei sondaggi social

Sono tre i sondaggi presi in considerazione per capire chi sarà eliminato nella prossima puntata del GF Vip 6. Infatti questa è il risultato del sondaggio di Forumfree: Soleil 31,2%, Carmen 21,2%, Lulù 18,0%, Clarissa 17,7% e Manila 11,9. L’ex Miss Italia è la favorita ad uscire anche per i seguaci di RealityHouse, con il sondaggio che ha dato i seguenti risultati: Soleil 30%, Clarissa 19%, Carmen 18%, Lulù 17% e Manila 16%. Sorpresa invece per i risultati del sondaggio di @TeleGFVIPoff che danno Carmen Russo pronta ad uscire dalla casa: Soleil 33%, Lulù 20%, Manila 18%, Clarissa 15% e Carmen 14%.

Dall’inizio del GF Vip 6 i dati che sono più vicini al televoto finale sono quelli di ForumFree. Quindi proprio Manila Nazzaro sembrerebbe la principale indiziata ad uscire dalla trasmissione. L’eventuale uscita, però, non sorprende nemmeno più di tanto, visto che spesso e volentieri la fidanzata di Lorenzo Amoruso ha fatto parte del gruppetto degli immuni, attirando quindi diverse antipatie all’interno della casa. Attenzione però anche alla delicata posizione delle principesse Selassiè, che non godono di tanta simpatia da parte del pubblico a casa. Appuntamento quindi alla prossima puntata del reality, che vedrà una nuova concorrente eliminata.