Covid-19 in Italia, il bollettino di oggi, 29 novembre 2021

In tutta Italia sono 7.975 i nuovi casi di Covid-19. I decessi registrati oggi, lunedì 29 novembre, sono 65, per un totale di almeno 5.015.790 casi da inizio pandemia e 133.739 vittime da febbraio 2020.

I pazienti guariti o dimessi odierni sono 4.707, mentre quelli complessivi sono 4.692.408. Gli attuali positivi, in totale, sono circa 189.643, pari a 3.200 rispetto a ieri.

Il totale dei tampini effettuati, tra molecolari e antigienici, è pari a 276.000 (236,592 rispetto a ieri), mentre il tasso di positività sale al 2,9% (ieri era 2,5%).

Il quadro generale registra un numero di contagi minore nelle ultime 24 ore, dovuto a un minor numero di tamponi effettuali. Le regioni con oltre mille nuovi contagiati sono il Veneto (1.265 casi e 33mila tamponi, tasso 3,7%), l’Emilia-Romagna (1.223 casi, tasso 6%) e Lazio (1121 casi, tasso 3,7%). Le Regioni che hanno processato un maggior numero di tamponi sono il Piemonte (45mila test, +456 positivi, tasso 1%) e Lombardia (44mila test, + 851 contagi, tasso 1,9%).

La situazione negli ospedali

Prosegue l’aumento delle degenze. I posti letto nei reparti Covid ordinari sono +171 (ieri +138) per un totale di 5.135 ricoverati. In terapia intensiva sono +31 (ieri +14): è il saldo tra le persone uscite e quelle entrate. Il totale dei malati gravi è 669, con 58 ingressi in rianimazione (ieri 39).