Beautiful, addio alla TV di una delle celebri attrici: cosa fa oggi

Un addio molto sentito quello di una delle più celebri attrici di Bold and Beautiful che ha lasciato la TV per dedicarsi ad altro

L’attrice Maitland Ward ha interpretato Jessica Forrester nella soap opera statunitense Beautiful dal 1994 al 1996. In particolare, il suo ruolo era quello della timida e piccola nipote sedicenne di Eric Forrester e Stephanie.

Ad oggi quarantaquattrenne, l’attrice statunitense aveva fatto perdere le sue tracce al 2007 con l’ultima apparizione nella Serie TV Le Regole dell’Amore nel ruolo di Dani. Nei suoi anni d’oro ha anche vinto un premio come migliore giovane attrice debuttante in una soap opera grazie a Beautiful.

Beautiful, da Jessica Forrester ad attrice pornografica

Grazie al settimanale TVMia si sono ritrovate le tracce dell’attrice statunitense che, dal 2019, ha iniziato a dedicarsi completamente ad altro: “Ho cambiato vita, ora amo mostrare il mio corpo. Faccio film per adulti. Pensavo che sarei stata nervosa e invece così non è stato. Mi sono divertita ed ho scoperto di essere brava, che mostrarmi così mi viene naturale”.

A quanto pare, dunque, Maitland Ward è rimasta sullo schermo dei suoi affezionati fan, ma in vesti completamenti differenti da quelle ricoperte con Jessica Forrester. Non è tutto, perché l’attrice statunitense possiede anche un account OnlyFans in cui condivide foto destinate ad un pubblico adulto, a pagamento.