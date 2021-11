Anticipazioni Beautiful, Thomas fuori controllo: nuovi segni di squilibrio mentale

Nuovi colpi di scena nelle prossime puntate di Beautiful. Thomas al centro della scena: tutte le anticipazioni

Le nuove puntate di Beautiful, in onda su Canale Cinque dal 29 novembre al 4 dicembre 2021, riservano numerosi colpi di scena agli appassionati della storica soap americana. Al centro dell’attenzione Thomas. Il Forrester dimostrerà di avere ancora qualche problema.

Liam e Hope si ritroveranno a parlare del ragazzo il quale è ancora ossessionato dalla Logan. La figlia di Brooke riferirà a suo marito di essere particolarmente sorpresa per il cambiamento di Thomas sostenendo che quest’ultimo sia veramente cambiato. Lo Spencer, però, la pensa diversamente: il giovane Forrester non è diventato una persona migliore. Il figlio di Bill avrà ragione?

Beautiful, Carter sempre più innamorato di Zoe: la proposta. Tutte le anticipazioni

Liam è convinto che Thomas non sia diventato una persona migliore. Ebbene, il marito di Hope non si sbaglia: il giovane Forrester continuerà a mostrare segni di squilibrio mentale. Anche Brooke la pensa diversamente da sua figlia e presto Thomas sarà sorpreso a parlare con il manichino di Hope.

Intanto Zoe e Carter si vedono per una cena nella casa nuova dell’avvocato. Questo ultimo deciderà di compiere un passo importante rivelandole tutto il suo amore: le chiederà di trasferirsi nel suo appartamento. Come la prenderà Zoe? Stando alle anticipazioni la Buckingham gli chiederà del tempo per rifletterci su. Non ci resta che seguire le nuove puntate in onda dal 29 novembre al 4 dicembre 2021 per scoprire tutte le vicende dei protagonisti di Beautiful.