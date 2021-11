Al Bano pronto per tornare in tv: succederà presto, fan in delirio. L’addio del cantante al piccolo schermo è stato solo temporaneo

Il suo addio a ‘Ballando con le Stelle‘ aveva fatto molto rumore. Perché dopo 15 anni di corteggiamento, come aveva raccontato Milly Carlucci, Al Bano aveva accettato di partecipare come concorrente mostrando anche un certo affiatamento con Oxana Lebedew. Ma l’infortunio alla sua insegnante di ballo aveva bloccato tutto e li aveva fatti fuori dal programma.

Tutto finito quindi? Lo avevano supposto soprattutto i maligni, ipotizzando che il cantante di Cellino volesse concentrarsi sul suo tour con Romina Power e non avesse voluto tenere duro. Nelle ultime ore però è arrivata una buona notizia, anticipata dalla stessa Carlucci.

Nelle prossime due settimane infatti a ‘Ballando’ sarà tempo di semifinali: il 4 dicembre per i concorrenti ancora in gara, la settimana successiva invece per i ripescaggi. E fra quelli che torneranno in pista ci sarà anche Al Bano insieme ad Oxana. Cercherà un posto in finale con Fabio Galante, Valerio Rossi Albertini, Mietta, Bianca Gascoigne e Memo Remigi.

Al Bano pronto per tornare in tv: a Ballando con le Stelle è tempo di semifinali

Cosa succederà invece nella prima semifinale di ‘Ballando con le Stelle’? I concorrenti ancora in gara dovranno affrontare due prove: il ballo previsto per la puntata più un’altra coreografia che ripercorre la loro storia nel programma di Rai 1.

Ogni coppia dovrà preparare una coreografia basata su una canzone specifica. Per Arisa sarà Bridge over trouble water di Elvis Presley, Sabrina Salerno invece Avrai di Claudio Baglioni e Andrea Iannone Uno su mille di Gianni Morandi. Poi Federico Lauri con A modo tuo di Elisa, Valeria Fabrizi con Elena di Anna Oxa, Alvise Rigo con The show must go on dei Queen e Morgan con Il mio mondo che ha cantato lui stesso.