Sanremo, ex leggenda dell’Ariston dà il suo addio alla Tv? L’intervista

Uno dei cantanti più conosciuti della storia della musica leggera, premiato anche a Sanremo, italiana ha avvertito che il prossimo programma Tv potrebbe decretare il suo addio al piccolo schermo. Ecco le sue parole durante l’ultima intervista.

Nel 1985, Claudio Baglioni fu invitato a salire sul palco di Sanremo per ricevere il premio “canzone del secolo”. “Piccolo grande amore“, infatti, è considerato come il brano che ha venduto di più in assoluto nella storia della canzone italiana. Da allora, Baglioni è tornato più volte sul palco di Sanremo, conducendo anche due edizioni del festival.

Parlando con Sorrisi e Canzoni Tv, il cantante e artista ha presentato il suo nuovo programma, ed allo stesso tempo ha fatto una dichiarazione davvero sorprendente. Claudio Baglioni, infatti ha spiegato che lo spettacolo che condurrà, il primo di questo genere per il cantante, potrebbe anche essere l’ultimo della sua carriera.

Sanremo, i motivi del probabile addio alla Tv di Baglioni

A partire dal 4 dicembre, Claudio Baglioni sarà al timone di un nuovo programma di Canale 5: “Uà – Uomo di varie età“. Lo spettacolo si presenta come una commistione di musica e tanto divertimento, due temi a cui il cantante tiene moltissimo. Si tratta allo stesso tempo anche di un one-man-show, uno spettacolo costruito tutto intorno a Baglioni.

Le attese e le aspettative sono dunque molto alte, ed il cantante non può non sentire una certa ansia da prestazione. Mancano ormai pochissimi giorni all’inizio, e Claudio Baglioni ha rivelato che ci saranno addirittura una cinquantina di ospiti, che lui in realtà definisce dei co-protagonisti e dei compagni di viaggio.