Sanremo 2022, ex concorrente GF Vip con Amadeus: indiscrezione pazzesca

Ex concorrente del GF Vip potrebbe approdare al Festival di Sanremo 2022. Scopriamo di chi si tratta: fan in subbuglio

Manca sempre meno alla nuova edizione del Festival di Sanremo 2022 e intanto il direttore artistico, Amadeus, in queste settimane sta continuando a lavorare ininterrottamente affinché sia tutto perfetto. E mentre sul web si riconcorrono notizie su notizie, ecco che spunta fuori una nuova proposta.

Parliamo di un’ex concorrente del GF Vip 5: Rosalinda Cannavò. Stando all’indiscrezione lanciata da Blog Tivvù, l’ex gieffina potrebbe approdare sull’ambitissimo palcoscenico dell’Ariston: “Pare che in accordo con New Gig Promotion, l’agenzia artistica che segue il management e l’etichetta discografica QME music, hanno deciso di presentare ufficialmente il suo brano alla commissione artistica del Festival di Sanremo”.

Rosalinda Cannavò a Sanremo 2022: l’indiscrezione fa impazzire i fan

Rosalinda Cannavò, dopo il GF Vip 5, non è sparita dalla scena come spesso capita per i concorrenti del reality di Mediaset. L’ex gieffina sembrerebbe essersi proposta al Festival di Sanremo 2022 con il suo nuovo brano. La notizia è stata lanciata da Blog Tivvù sottolineando che, per il momento, si tratti solo di un’indiscrezione.

“Ovviamente ribadiamo che si tratta di indiscrezioni che saranno confermate o meno a dicembre, quando a Sanremo Giovani saranno svelati i nomi dei 22 artisti che parteciperanno a Sanremo 2022”, questo è quanto si legge su Blog Tivvù. Intanto questa per la Cannavò non sarebbe la prima esperienza, difatti, già in passato ha pubblicato un brano dal titolo: Sei sei sei. Non ci resta che attendere comunicazioni ufficiali.