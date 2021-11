Rai, stop al seguitissimo programma: l’annuncio in diretta TV

La Rai dà lo stop al seguitissimo programma. L’annuncio arriva in diretta, con il format che tornerà il prossimo 11 dicembre: i dettagli.

Nella giornata di ieri Rai 1 ha trasmesso l’ultima puntata di ‘Italia Sì‘. Infatti il programma di Marco Liorni si fermerà qualche settimana per tornare il prossimo 11 dicembre. Il format, infatti, va in onda ogni sabato dalle 17.05 alle 18.35 sul primo canale del servizio pubblico. Prima di dare la linea a L’Eredità di Flavio Insinna, Liorni ha infatti annunciato: “Sabato prossimo non ci saremo. Ci rivedremo l’11 dicembre“.

Infatti nella giornata di sabato prossimo torna lo ‘Zecchino d’Oro‘. Lo show musicale riservato ai bambini, infatti, andrà in onda da venerdì prossimo a domenica, prendendo quindi il posto di ‘Italia Sì‘. Andiamo quindi a vedere l’annuncio di Marco Liorni, che si fermerà per una settimana proprio per lasciare spazio al Piccolo Coro dell’Antoniano.

Rai, stop al programma di Marco Liorni: torna lo Zecchino d’Oro

Marco Liorni ha quindi annunciato ai telespettatori di ‘Italia Sì‘ che ci sarà una settimana di pausa, con il format che tornerà il prossimo 11 dicembre. Prima di chiudere la trasmissione il presentatore ha anche ricordato: “Scriveteci una mail all’indirizzo di posta elettronica italiasi@rai.it se volete venire qui a fare un appello” – ha poi precisato – “Inserite anche il vostro numero di telefono per essere richiamati“.

Nei saluti finali in chiusura di puntata c’è stata anche una simpatica gaffe di Mauro Coruzzi. Infatti l’opinionista, dimenticatosi dell’annuncio di Liorni, una volta inquadrato ha rivolto un saluto ai fan per poi annunciare: “A sabato prossimo“. Il programma però tornerà solamente l’11 dicembre, visto che la prossima settimana torna l’appuntamento di Rai 1 con lo Zecchino D’Oro.