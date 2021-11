In pochi sono riusciti a riconsocerla a una prima occhiata, ma oggi è una leggenda della musica italiana.

Difficile riconoscere da uno scatto datato l’artista di oggi. Se non con l’aiuto di alcuni suggerimenti, è un’impresa ardua per il lettore poter indovinare il nome dell’attrice, conduttrice o, come nel nostro caso, della cantante. La bambina nella foto oggi è una leggenda della musica italiana. È nata a Roma il 4 aprile 1954 e sin da tenera età amava la canzone.

La sua carriera ha inizio nel 1968. Allora si distinse nel panorama musicale italiano per il suo timbro vocale particolare e per le interpretazioni di pezzi di altri artisti. È salita sul palco del Festival di Sanremo cinque volte, vincendo due volte il Premio della Critica.

Quella bambina oggi è una leggenda della musica italiana: la riconosci?

Nel 1992 vince il Telegatto di TV Sorrisi e Canzoni e i premi non si fermano lì. Ha vinto sei Targhe Tenco e come lei solo altre icone della musica italiana. Nomi del calibro di Ivan Fossati e Fabrizio De André.

Nel 2005 riceve la nomina Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica italiana, conferitagli dall’allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, per poi ricevere anche il titolo di “Cavaliere dell’Ordine del Consiglio Mondiale del Panafricanismo”. Come in molti avranno capito, l’artista di cui stiamo parlando è Fiorella Mannoia.