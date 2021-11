Milly Carlucci, domenica amara per la celebre conduttrice: mazzata tremenda

Il weekend non ha portato fortuna a Milly Carlucci. Nonostante i grandi numeri, qualcosa non è andato per il verso giusto: i dettagli

Protagonista di una nuova sfida televisiva, Milly Carlucci è stata nuovamente battuta da Maria De Filippi. Nella serata di ieri, sabato 27 novembre 2021, la conduttrice televisiva è tornata al timone di Ballando con le Stelle su Rai Uno dove è riuscita a conquistare l’attenzione di 3.715.000 spettatori e uno share del 20.9%.

Numeri più bassi rispetto a quelli ottenuti dalla queen di Canale Cinque. Difatti, l’ultima puntata del talent show condotto da Belen Rodriguez su Canale Cinque, Tu si Que Vales, è riuscito a catturare l’interesse di 4.430.000 spettatori pari al 28% di share. Dunque ancora una volta la Carlucci si è dovuta accontentare del secondo posto sul podio degli ascolti. Staremo a vedere la prossima settimana come andranno le cose.

Milly Carlucci, domenica amara: battuta da Maria De Filippi nella serata di sabato 27 novembre

Nemmeno questo weekend ha portato fortuna a Milly Carlucci: nonostante i risultati siano buoni c’è sempre chi riesce a fare di meglio il sabato sera. Ma veniamo adesso alle altre reti televisive ed alle preferenze espresse dal pubblico nella serata di sabato 27 novembre 2021.

Su Rai 3 Sapiens-Un solo pianeta ha raccolto davanti al piccolo schermo 1.015.000 spettatori con uno share del 5.1%. Su Rai 2 la serie televisiva statunitense S.W.A.T. ha catturato l’attenzione di 980.000 spettatori pari al 4.3% di share. Su Italia 1 il film d’animazione Minions è stato visto da 826.000 spettatori pari al 3.7% di share.

Rete 4 ha proposto Agente 007–Solo per i tuoi occhi riuscendo ad appassionare 582.000 spettatori con il 2.9% di share. Su La7 la serie franco-canadese Versailles ha tenuto incollati davanti al video 582.000 telespettatori pari all’1.3% di share. Infine su Tv8 il film Uno chalet per due è stato visto da 245.000 spettatori con l’1.1% di share.