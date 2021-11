Milano: tensione tra manifestanti e polizia al corteo no vax

Diciannovesimo corteo no pass a Milano. Nonostante lo spiegamento delle forze dell'ordine, chiamate ad arginare le proteste, i manifestanti sono riusciti a superare le barriere e a avviarsi in corteo lungo la centralissima via Torino. Il gruppo, composto da una quarantina di persone, è arrivato fino in piazza Colonne, dove le forze dell'ordine lo hanno poi bloccato, fermando alcuni manifestanti.