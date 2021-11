Milano, un ragazzo prova a dialogare con i no vax ma viene insultato

Durante la manifestazione no pass a Milano, la diciannovesima di fila, un ragazzo ha provato a dialogare con alcuni No Green Pass in piazza, durante il raduno non autorizzato. Il giovane sanitario ha provato a discutere con i manifestanti sulla necessità di vaccini e misure di distanziamento sociale ottenendo solamente insulti da parte dei presenti che sostengono: "Il vaccino è un siero sperimentale."