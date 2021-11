Isola dei Famosi, racconto choc dell’ex naufraga: “Presa a calci in testa”

Un racconto molto provato da parte dell’ex naufraga dell’Isola dei Famosi che ha sconvolto tutti in diretta TV

Oggi, domenica 28 novembre, a Verissimo è stata ospite Sandra Milo. Nel salottino di Canale 5 con Silvia Toffanin come padrona di casa, infatti, è stata intervistata l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi che ha raccontato un po’ di sé come di consueto nel programma di Mediaset.

LEGGI ANCHE > > > Ballando con le Stelle, Maria De Filippi manda una frecciatina durante Amici? – VIDEO

NON PERDERTI > > > Fabrizio Corona, lezioni di legalità nel suo appartamento: i dettagli

Non tutti sanno che l’attrice si è sposata in giovanissima età, a 15 anni, con un marchese con il quale le cose non sono andate come sperato: “Porto ancora delle ferite incancellabili sul mio corpo. Sono stata presa a calci sulla testa con tale violenza che mi si era spaccata la mascella, il naso e le orecchie”.

LEGGI ANCHE > > > Sanremo 2022, ex concorrente GF Vip con Amadeus: indiscrezione pazzesca

Isola dei Famosi, l’ex naufraga Sandra Milo racconta del vero amore

Nonostante l’amore non sia stato clemente con lei, Sandra Milo non si è arresa alla violenza subita e non ha smesso di amare. Più tardi, infatti, sul suo cammino ha incontrato il regista Federico Fellini su cui, non senza commozione, ha ammesso: “Non riesco a pensare che lui non ci sia più”. Insieme a Silvia Toffanin, l’attrice ha parlato a lungo del suo grande amore svelando che, ancora oggi, dorme con una sua foto sotto al cuscino.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Oggi è il volto più amato della televisione italiana: in quanti lo riconoscono?

Inevitabilmente, la showgirl ha toccato anche l’argomento della figlia Azzurra: “Un miracolo”, ha affermato. Quest’ultima, infatti, era stata dichiarata morta subito dopo il parto, ma quando una suora l’ha presa in braccio, la neonata ha cominciato a respirare.