GF Vip 6, pesante posizione di Manuel Bortuzzo: web in rivolta – VIDEO

Una battuta di cattivo gusto di Manuel Bortuzzo al GF Vip 6 ha fatto infuriare il web che è ormai in rivolta sui social

Una serata tranquilla al GF Vip 6 in cui Katia Ricciarelli, Soleil Sorge e Manuel Bortuzzo si sono trovati a commentare le nomination di venerdì che avranno il loro responso domani, lunedì 29 novembre.

LEGGI ANCHE > > > Ballando con le Stelle, Maria De Filippi manda una frecciatina durante Amici? – VIDEO

NON PERDERTI > > > Fabrizio Corona, lezioni di legalità nel suo appartamento: i dettagli

La tenore, infatti, ha chiesto alla showgirl italoamericana chi ci fosse in nomination: “Io, Manila, Carmen, Lulù e Clarissa. Ho detto a Jessica che le è convenuta la scissione. Chissà come mai siamo in 5, forse c’è stato un pari merito”.

LEGGI ANCHE > > > Sanremo 2022, ex concorrente GF Vip con Amadeus: indiscrezione pazzesca

GF Vip 6, Manuel Bortuzzo risponde alla possibile eliminazione di Lulù

Si parla dell’eliminazione di domani.

Katia a Manuel: “Potresti rimanere vedovo” (restare senza Lulù)

Manuel: “Magari!”#gfvip pic.twitter.com/OTVXsKxePR — BL (@rainbow20202020) November 28, 2021

Katia Ricciarelli, come si vede dal video, ha punzecchiato Manuel Bortuzzo dicendogli: “Potresti rimanere vedovo, eh?” riferendosi alla possibile eliminazione di Lulù che è in nomination come sua sorella Clarissa. Intento a sgranocchiare il suo snack, il nuotatore ha detto sottovoce: “Magari”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Oggi è il volto più amato della televisione italiana: in quanti lo riconoscono?

La battuta di cattivo gusto ha fatto inorridire il web che sui social si è pesantemente rivoltata contro Bortuzzo. Il suo rapporto con Lulù Selassié è ambiguo da mesi, ma ciò che infastidisce molto il pubblico da casa sono gli atteggiamenti del giovane che sembrerebbe illudere la Principessa. Questo ‘magari’ è soltanto l’ultimo dei gesti poco carini che il nuotatore compie nei suoi confronti.