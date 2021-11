GF Vip 6, Manuel Bortuzzo perde la pazienza: “Che schifo” – VIDEO

GF Vip 6, Manuel Bortuzzo perde la pazienza: “Che schifo”. Ancora una volta l’ex nuotatore si arrabbia per quello che vede in casa

Ci sono due coppie, vere o potenziali, che stanno facendo impazzire il pubblico del Grande Fratello Vip 6. Da una parte Soleil Sorgé e Alex Belli che stanno scherza un po’ troppo sulla loro amicizia, anche se lei ha già annunciato di volersene andare. Dall’altra però anche Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié che non staranno forse mai insieme eppure si punzecchiano di continuo.

Nelle ultime ore c’è stato un nuovo scontro. O meglio, l’ex nuotatore azzurro ancora una volta ha trovato modo e tempo per criticare l’atteggiamento della ragazza. Manuel, insieme ad Aldo Montano e Davide Silvestri ha guardato una vecchia registrazione della ‘Turandot’ in televisione.

Po però si è scatenato contro Lulù. Parlando con gli altri due ha criticato l’atteggiamento della principessina che invece di fronte all’opera di era addormentata: Mi ha pure detto: ‘Ma si vedeva che dormivo?‘. Cioè dormiva. Una cosa del genere, dai, ma che schifo. Anche se non ti interessa, il rispetto degli altri…”.

In casa è successo e si è detto di tutto in due mesi, e Manuel non si è mai esposto, ma quando si tratta di commentare Lulù, colpevole di essersi addormentata durante la visione del filmato, ecco subito “la buona parola”.

Che schifo posso dirlo anche io?#gfvip pic.twitter.com/rrsMtML8SA

— BL (@rainbow20202020) November 27, 2021