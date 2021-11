Alex Belli e Soleil Sorge si lasciano andare davanti alle telecamere e agli occhi increduli dei telespettatori.

Il GF Vip 6, inutile nasconderlo, sta facendo vivere tantissime emozioni al pubblico da casa. Ogni vippone a modo suo sta contribuendo al successo del programma condotto da Alfonso Signorini, al cui fianco per questa sesta edizione dello show ha voluto al suo fianco due opinioniste d’eccezione: Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Come affermato nei precedenti versi, sono davvero tanti i protagonisti del Grande Fratello che hanno fatto breccia nel cuore dei telespettatori, ma due in particolare hanno conquistato la scena. Stiamo parlando di Alex Belli e Soleil Sorge, i due gieffini più chiacchierati del momento.

GF Vip 6, Alex Belli e Soleil lo fanno davanti alle telecamere: che intesa! VIDEO

Ieri sera è stata inscenata la Turandot, un’opera teatrale in 3 atti e 5 quadri, su libretto di Giuseppe Adami e Renato Simoni, lasciata incompiuta da Giacomo Puccini e successivamente completata da Franco Alfano. Nel corso dell’interpretazione, Alex Belli e Soleil Sorge si sono baciati in maniera appassionata ed il bacio è durato qualche secondo in più del previsto. Un dettaglio che ha lasciato gli altri inquilini letteralmente esterrefatti.

Delia Duran non l’avrà presa sicuramente bene anche perché la loro intesa è chiara come l’acqua. La stessa Katia Ricciarelli se n’è accorta: “Tra voi c’è una complicità talmente potente che sembra attrazione fisica. Quello che c’è tra voi non si vede spesso. Non ho mai visto nulla di ciò in vita mia e ne ho fatta di strada. C’è un’intensità, nei movimenti, negli sguardi che si vede tantissimo. Non lo so, ma sarebbe bellissimo se… ok che hai Delia, ma io sono sincera. Ti assicuro che non si trova spesso questo feeling. Bastava guardarvi oggi, non occorre che parliate. Devo dire che non lo so se l’ho mai provato”.