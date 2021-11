Grande emozione per Gerry Scotti: “Sono imbarazzato”. Lasciato di stucco sul piccolo schermo. Scopriamo cos’è successo

Il seguitissimo talent show in onda su Canale Cinque, Tu si Que Vales, è giunto al termine. Nel corso della finale non sono mancati momenti di grande emozione, soprattutto per Gerry Scotti. Al centro del palco, infatti, i tre concorrenti della Scuderia Scotti hanno sorpreso il celebre conduttore.

“Gente a cui si vuole bene. Hanno fatto divertire il pubblico. Siete stati il peperoncino della nostra trasmissione”, ha detto il 65enne subito dopo la sorpresa, aggiungendo: “Sono imbarazzato. Una sorpresa meravigliosa!”. A dire la propria sui tre concorrenti della Scuderia che quest’anno si sono esibiti, anche Maria De Filippi e Rudy Zerbi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Rai, stop al seguitissimo programma: l’annuncio in diretta TV

Gerry Scotti emozionato a Tu si Que Vales: la finale

Nella serata finale di Tu si Que Vales la sorpresa dei tre concorrenti della Scuderia Scotti ha fatto emozionare il celebre conduttore televisivo. Parole di elogio anche dalla queen di Canale Cinque, Maria De Filippi, che li ha definiti: “Un mondo meraviglioso”.

TI CONSIGLIO DI LEGGERE ANCHE QUESTO ARTICOLO>>> Milly Carlucci, domenica amara per la celebre conduttrice: mazzata tremenda

Il seguitissimo talent show nella serata di ieri, sabato 27 novembre 2021, è giunto alla puntata finale. Come sempre grande attenzione da parte del pubblico del piccolo schermo. Difatti, Tu si Que Vales ha raccolto davanti al video 4.430.000 spettatori pari al 28% di share riuscendo ancora una volta a battere Milly Carlucci in onda su Rai Uno con Ballando con le Stelle.